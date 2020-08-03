СБУ задержала мужчину, который захватил банк в центре Киева

3 августа, 2020, 14:57

Спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину, который захватил отделение банка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В помещение банка ворвался спецназ СБУ. Они сорвали с ноги злоумышленника веревку и задержали его. Из помещения вывели всех журналистов. Сейчас там работают взрывотехники.

"Проведена силовую операцию, злоумышленник задержан. Начато уголовное производство по статье 258 УК Украины - терроризм.", - прокомментировал Сергей Пунь - заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ.