СБУ задержала мужчину, который захватил банк в центре Киева
3 августа, 2020, 14:57
Спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину, который захватил отделение банка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В помещение банка ворвался спецназ СБУ. Они сорвали с ноги злоумышленника веревку и задержали его. Из помещения вывели всех журналистов. Сейчас там работают взрывотехники.
"Проведена силовую операцию, злоумышленник задержан. Начато уголовное производство по статье 258 УК Украины - терроризм.", - прокомментировал Сергей Пунь - заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ.
- 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана.
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требует сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба, и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, один человек
- Наш канал вел прямую трасляцию событий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-