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Espreso.tvОбществоЗазхват банка в центре Киева. ПРЯМОЙ ЭФИР

Зазхват банка в центре Киева. ПРЯМОЙ ЭФИР

В Киеве неизвестный мужчина захватил отделение банка

Прямую трансляцию с места события ведет Еспресо.TV .

В столице неизвестный захватил отделение банка, известно об одной заложнице.

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