Зазхват банка в центре Киева. ПРЯМОЙ ЭФИР
3 августа, 2020, 13:54
В Киеве неизвестный мужчина захватил отделение банка
Прямую трансляцию с места события ведет Еспресо.TV .
В столице неизвестный захватил отделение банка, известно об одной заложнице.
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