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Espreso.tvОбществоТеррорист, захвативший банк, требует 40 тыс. грн, - СМИ

Террорист, захвативший банк, требует 40 тыс. грн, - СМИ


фото: reuters
По словам женщины, которая была в банке на момент захвата, мужчина заявил, что у него бомба и требовал 40 тыс. грн

Об этом сообщает strana.ua.

Ольга Артюшенко, которая находилась в здании БЦ "Леонардо" в момент захвата, сообщила в комментарии "Стране", что террорист находится на первом этаже здания, в банке, со стороны улицы Владимирской.

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Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

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Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тыс. грн, говорит, что у него бомба", - рассказала женщина.

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