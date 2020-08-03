Террорист, захвативший банк, требует 40 тыс. грн, - СМИ
3 августа, 2020, 14:30
По словам женщины, которая была в банке на момент захвата, мужчина заявил, что у него бомба и требовал 40 тыс. грн
Об этом сообщает strana.ua.
Ольга Артюшенко, которая находилась в здании БЦ "Леонардо" в момент захвата, сообщила в комментарии "Стране", что террорист находится на первом этаже здания, в банке, со стороны улицы Владимирской.
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Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.
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Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тыс. грн, говорит, что у него бомба", - рассказала женщина.
- 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации Геращенко банк захватил гражданин Узбекистана .
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