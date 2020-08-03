За неделю "тишины" Украина не понесла боевых потерь, - СНБО
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 г. выполнялся.
"Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - отметили в пресс-службе.
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В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, перемирие продолжается уже седьмой день без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.
Сбор, накопление и обработку информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает программно-аппаратный комплекс СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны. Так, по данным СОТА, до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16-18, подавляющее большинство из них велась прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных Сил Украины были 2 - 3 погибших и 6 - 8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, выразил надежду, что достигнутые трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор.
"Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", - отметил Данилов.
- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "таким, которое противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня . За несколько часов до его начала российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
- Через 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты
- 30 июля в штабе ООС сообщили, что с начала недели "из-за резкого ухудшения состояния здоровья" Украина потеряла солдат Артура Бахнара и Сергея Вергуна и старшего сержанта Владимира Перекрестова.
- В воскресенье, 2 августа, российские войска на Донбассе 2 раза стреляли по украинским позициям
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