Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили две огневые провокации

3 августа, 2020, 07:27

В воскресенье, 2 августа, российские войска в Донбассе 2 раза стреляли по украинским позициям

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сначала захватчики совершили один выстрел из автоматического станкового гранатомета по укреплениям вблизи населенного пункта Южное, а через 15 минут - обстреляли из автоматического станкового гранатомета позиции Объединенных сил неподалеку Красногоровки.

"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - отметили в штабе ООС.

С начала дня 3 августа по состоянию на 7:00 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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