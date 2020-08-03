Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили две огневые провокации
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Сначала захватчики совершили один выстрел из автоматического станкового гранатомета по укреплениям вблизи населенного пункта Южное, а через 15 минут - обстреляли из автоматического станкового гранатомета позиции Объединенных сил неподалеку Красногоровки.
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - отметили в штабе ООС.
С начала дня 3 августа по состоянию на 7:00 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
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