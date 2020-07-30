В штабе ООС заявили о смерти трех военных в течение трех дней "вследствие резкого ухудшения здоровья"

30 июля, 2020, 19:48

С начала недели из-за резкого ухудшения состояния здоровья Украины потеряла трех своих защитников: солдат Артура Бахнара и Сергея Вергуна и старшего сержанта Владимира Перекрестова

Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС.

"Командование Объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - отмечается в сообщении.

28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова.