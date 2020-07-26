Путин заявил Зеленскому, что постановление ВР о местных выборах противоречит Минским соглашениям

26 июля, 2020, 20:48

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским назвал постановление Верховной Рады о местных выборах "противоречащим Минским соглашениям"

Об этом со ссылкой на заявление Кремля сообщает Радио Свобода.

Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования". О таком высказывании Путина 26 июля информирует официальный сайт Кремля, зато сайт президента Украины не содержит данных о таком тезисе российского лидера.

Сайт президента России указал, что Путин "особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешней телефонного разговора позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевской власти".

Верховная Рада 15 июля приняла постановление, которым назначила местные выборы. Согласно принятому документу, очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоятся 25 октября 2020 года.

При этом предлагается не назначать и не проводить выборы депутатов Автономной Республики Крым, депутатов местных Советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, а также выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов в связи с невозможностью обеспечения представительства в них общих интересов территориальных общин, городов, сел и поселков Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.

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