ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений с момента режима тишины на Донбассе
Об этом говорится в последнем отчете СММ ОБСЕ.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (в том числе 21 взрыв)", - говорится в сообщении.
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Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные с нарушением линий отвода, из которых все кроме одной зафиксировано на аэродроме в неподконтрольных правительству Победному Луганской области.
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"27 июля в двух отдельных случаях БПЛА СММ малого радиуса действия испытал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения), когда пролетал над участком разведения в районе Петровского", - отметили в миссии.
- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
- За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0: 20-0: 45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты
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