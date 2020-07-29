ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений с момента режима тишины на Донбассе

29 июля, 2020, 16:46

С момента прекращения огня с 00:01 27 июля СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области

Об этом говорится в последнем отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (в том числе 21 взрыв)", - говорится в сообщении.

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Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные с нарушением линий отвода, из которых все кроме одной зафиксировано на аэродроме в неподконтрольных правительству Победному Луганской области.

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"27 июля в двух отдельных случаях БПЛА СММ малого радиуса действия испытал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения), когда пролетал над участком разведения в районе Петровского", - отметили в миссии.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.

Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".

назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования". Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.

За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0: 20-0: 45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты

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