В штабе ООС отчитались о начале очередного перемирия
Об этом сообщает штаб ООС.
Как уточнили в штабе, "меры полного и всеобъемлющего прекращения огня" не лишают украинских воинов права действовать в соответствии с нормами национального законодательства Украины. Подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей.
"Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых якобы изымают штатное вооружение может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что 26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.
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- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования".
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