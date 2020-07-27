В штабе ООС отчитались о начале очередного перемирия

27 июля, 2020, 07:18

В зоне ООС начал действовать "режим полного и всеобъемлющего прекращения огня"

Об этом сообщает штаб ООС.

Как уточнили в штабе, "меры полного и всеобъемлющего прекращения огня" не лишают украинских воинов права действовать в соответствии с нормами национального законодательства Украины. Подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей.

"Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых якобы изымают штатное вооружение может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что 26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb