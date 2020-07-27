Боевики дважды нарушили новый режим прекращения огня, - командующий ОС
Об этом он сказал во время брифинга по "полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", передает Эспрессо.TV .
"Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника 0.20-0.45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью не нес угрозы . И где-то около 09:00 в полосе ответственности 79 бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела. И установил три мины ", - сказал Кравченко.
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