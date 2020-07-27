Боевики дважды нарушили новый режим прекращения огня, - командующий ОС

27 июля, 2020, 12:46

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что российские оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня менее чем через час после его начала

Об этом он сказал во время брифинга по "полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", передает Эспрессо.TV .

"Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника 0.20-0.45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью не нес угрозы . И где-то около 09:00 в полосе ответственности 79 бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела. И установил три мины ", - сказал Кравченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb