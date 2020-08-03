Интересы банка в Киеве: нападавший находился на учете в психушке, - Геращенко
3 августа, 2020, 17:13
Нападавший Сухроб Керимов, который захватил отделение банка в центре Киева, состоял на учете в психоневрологической больнице
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет", - отметил заместитель главы МВД.
По его словам, в Украине Керимов вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.
Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. ...Опубликовано Антоном Геращенко понедельник, 3 августа 2020
- 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана .
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, один человек
- Наш канал вел прямую трасляцию событий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
-
Читайте также
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых