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Espreso.tvОбществоИнтересы банка в Киеве: нападавший находился на учете в психушке, - Геращенко

Интересы банка в Киеве: нападавший находился на учете в психушке, - Геращенко

Нападавший Сухроб Керимов, который захватил отделение банка в центре Киева, состоял на учете в психоневрологической больнице

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет", - отметил заместитель главы МВД.

По его словам, в Украине Керимов вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. ...

Опубликовано Антоном Геращенко понедельник, 3 августа 2020

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