Интересы банка в Киеве: нападавший находился на учете в психушке, - Геращенко

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет", - отметил заместитель главы МВД.

По его словам, в Украине Керимов вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

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