Захватил полицейского и подорвал гранату: Геращенко рассказал подробности ликвидации "полтавского террориста"

1 августа, 2020, 08:05

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ликвидации Романа Скрыпника, который захватил заложника в Полтаве

Об этом Геращенко сообщил в facebook.

"1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опишня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром", - написал Геращенко.

Он отметил, что Скрипника метким выстрелом ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД. По его словам заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.

Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.

Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в леса.

Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.

1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.

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