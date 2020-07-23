Правоохранители установили личность мужчины, захватившего в заложники начальника полтавского уголовного розыска
Об этом заявил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов.
"Сейчас он автомобилем с работником полиции направляется за пределы города. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по задержанию этого лица. По состоянию на сейчас я могу сообщить, что это лицо работникам полиции известно. Оно подозревается в совершении ряда угонов транспортных средств", - сказал Роман Гришин.
Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что террорист едет в сторону Киева, его сопровождают правоохранители.
"Введено в действие спецоперацию "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", - написал Олег Синегубов.
Интернет-издание " Полтавщина " сообщает, что авто похитителя уже находится в Решетиловском районе.
О личности террориста известно, что ранее он работал автослесарем в ангарах, у которых и произошло сегодняшнее событие. Мужчина - житель Полтавы, ранее судимый.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы
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