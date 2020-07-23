Мужчину, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, ищут с помощью квадрокоптеров

23 июля, 2020, 21:10

Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер

Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин, передает "Кременчугская газета".

По его словам, в розыске мужчины также участвуют кинологи с собаками. Освобожденный заложник - полковник полиции Виталий Шиян - также участвует в операции.

Гришин отметил, что сейчас решается вопрос о привлечении авиации. Штаб правоохранителей развернут в селе Большой Байрак Миргородского района.

Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.

Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.

Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.

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