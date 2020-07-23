Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы, - СМИ

23 июля, 2020, 11:45

СМИ отмечают, что мужчина едет в направлении Киева, его сопровождает полиция

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

С места происшествия на ул. Остапа Вишни стало известно, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился на это предложение, гранату взял с собой и поехал на автомобиле за пределы области в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.

Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb