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Espreso.tvОбществоПолиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы, - СМИ

Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника ГУНП, выехать за пределы Полтавы, - СМИ


фото: poltava.to
СМИ отмечают, что мужчина едет в направлении Киева, его сопровождает полиция

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

С места происшествия на ул. Остапа Вишни стало известно, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился на это предложение, гранату взял с собой и поехал на автомобиле за пределы области в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.

  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника ГУНП Шияна

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