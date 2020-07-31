Книгу луцкого нападавшего Кривоша будут исследовать психиатры и следователи
Об этом во время брифинга сообщил начальник следственного отдела СБУ Волыни Александр Хитрик, передает "Общественное Волыни".
"Во время судебного заседания и во время предыдущих выступлений гражданин заявлял, что является автором издания, которое называется "Философия преступника". Экземпляры данной книги были найдены во время проведения обысков по месту его жительства и пребывания. По этому литературному произведению назначена судебно-лингвистическая экспертиза", - отметил Хитрик.
По его словам, проверке подлежат также заявления, которые Кривош делал во время судебного заседания, и его психическое состояние.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Луцкий нападавший позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены.
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