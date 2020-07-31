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Espreso.tvОбществоКнигу луцкого нападавшего Кривоша будут исследовать психиатры и следователи

Книгу луцкого нападавшего Кривоша будут исследовать психиатры и следователи


фото: suspilne
Книгу, 2014-го года издания, которую написал луцкий нападавший Максим Кривош, отправили на экспертизу

Об этом во время брифинга сообщил начальник следственного отдела СБУ Волыни Александр Хитрик, передает "Общественное Волыни".

"Во время судебного заседания и во время предыдущих выступлений гражданин заявлял, что является автором издания, которое называется "Философия преступника". Экземпляры данной книги были найдены во время проведения обысков по месту его жительства и пребывания. По этому литературному произведению назначена судебно-лингвистическая экспертиза", - отметил Хитрик.

По его словам, проверке подлежат также заявления, которые Кривош делал во время судебного заседания, и его психическое состояние.

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