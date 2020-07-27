Мешают ландшафт и навыки злоумышленника: на Полтавщине четвертые сутки ищут мужчину, который держал в заложниках полицейского
27 июля, 2020, 21:25
По состоянию на 27 июля полиция продолжает искать мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Работу полицейских и Нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района", - говорится в сообщении.
На основании данных, полученных из различных источников и анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Он имеет проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский похититель отпустил заложника и сбежал в лес.
- Для поисков мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.
- По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского похитителя расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе.
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