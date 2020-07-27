Мешают ландшафт и навыки злоумышленника: на Полтавщине четвертые сутки ищут мужчину, который держал в заложниках полицейского

27 июля, 2020, 21:25

По состоянию на 27 июля полиция продолжает искать мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Работу полицейских и Нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района", - говорится в сообщении.

На основании данных, полученных из различных источников и анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Он имеет проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков.

Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.

Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.

Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

Полтавский похититель отпустил заложника и сбежал в лес.

Для поисков мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.

По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского похитителя расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе.