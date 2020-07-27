 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМешают ландшафт и навыки злоумышленника: на Полтавщине четвертые сутки ищут мужчину, который держал в заложниках полицейского

Мешают ландшафт и навыки злоумышленника: на Полтавщине четвертые сутки ищут мужчину, который держал в заложниках полицейского

По состоянию на 27 июля полиция продолжает искать мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Работу полицейских и Нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района", - говорится в сообщении.

На основании данных, полученных из различных источников и анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Он имеет проблемы с психикой на фоне употребления наркотиков.

  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
  • Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
  • Полтавский похититель отпустил заложника и сбежал в лес.
  • Для поисков мужчину, захватившего в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер.
  • По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского похитителя расширена.  Поиски продолжаются в Миргородском районе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать