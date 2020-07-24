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Espreso.tvОбществоПолиция расширила территорию поиска мужчины из Полтавы, который брал в заложники начальника уголовного розыска области

Полиция расширила территорию поиска мужчины из Полтавы, который брал в заложники начальника уголовного розыска области

По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского нападавшего расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов.

Спикер отметил, что полиция продолжает поиски Романа Скрыпника в полях и лесопосадках.

"Сейчас эта местность оцеплена, круг поиска увеличен и оперативные мероприятия по поиску продолжаются ... Это территория Миргородского района... По нашей информации, у него при себе предмет, похожий на гранату", - рассказал Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
  • Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
  • Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в леса.
  • Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер

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