Полиция расширила территорию поиска мужчины из Полтавы, который брал в заложники начальника уголовного розыска области

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов.

Спикер отметил, что полиция продолжает поиски Романа Скрыпника в полях и лесопосадках.

"Сейчас эта местность оцеплена, круг поиска увеличен и оперативные мероприятия по поиску продолжаются ... Это территория Миргородского района... По нашей информации, у него при себе предмет, похожий на гранату", - рассказал Гришин.

Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.