Полиция расширила территорию поиска мужчины из Полтавы, который брал в заложники начальника уголовного розыска области
24 июля, 2020, 15:19
По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского нападавшего расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов.
Спикер отметил, что полиция продолжает поиски Романа Скрыпника в полях и лесопосадках.
"Сейчас эта местность оцеплена, круг поиска увеличен и оперативные мероприятия по поиску продолжаются ... Это территория Миргородского района... По нашей информации, у него при себе предмет, похожий на гранату", - рассказал Гришин.
Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.
- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в леса.
- Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию, правоохранители подняли в воздух квадрокоптер
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