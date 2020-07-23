"Информационная кампания НАБУ, направленная на подрыв авторитета правосудия": Высший совет правосудия единогласно обвинил бюро в атаке на ОАСК

23 июля, 2020, 16:18

Высший совет правосудия заявил о недопустимости заявлений Национального антикоррупционного бюро по уже установленной коррупции в Окружном административном суде Киева

Соответствующее заявление Высший совет правосудия разместил на сайте .

"Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом", - говорится в заявлении.

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В ВРП заявили, что в информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировано на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности.

"Подчеркивая, что ОАСК продолжает осуществлять правосудие, а распространение Национальным антикоррупционным бюро Украины информации таким образом подрывает авторитет суда как института, влияет на независимость судебной власти и подрывает авторитет судебной власти в целом, ВРУ заявляет о недопустимости таких заявлений и публичных высказываний" - приняли судьи.

17 июля 2020 в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений .

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию .

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа .

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

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