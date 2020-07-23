Глава ОАСК Вовк не собирается в отставку после пленок, которые обнародовало НАБУ

23 июля, 2020, 09:40

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что не будет уходить с должности из-за записей, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

Записи разговоров в кабинете он называет сфальсифицированными.

"Обнародованные недавно пленки - по-новому фальсифицированный монтаж. Что, в сущности, было обнародовано? Вырванные из контекста слова и фразы, смонтированные отрывки высказываний людей, голоса которых приписывают мне и моим коллегам. Никаких противоправных и незаконных действий в том, что было обнародовано органом предварительного расследования, нет и быть не может", - заявляет судья.

Он добавил, что не собирается уходить в отставку.

"Я не понимаю, на основании чего я должен уходить с поста? На основании сфальсифицированных аудиозаписей? Нет, я не планирую этого делать. В планах только отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля", - сообщил Вовк.

17 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.