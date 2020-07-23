 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГлава ОАСК Вовк не собирается в отставку после пленок, которые обнародовало НАБУ

Глава ОАСК Вовк не собирается в отставку после пленок, которые обнародовало НАБУ


фото: Слово і Діло
Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что не будет уходить с должности из-за записей, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро

Об этом говорится в материале РБК-Украина .

Записи разговоров в кабинете он называет сфальсифицированными.

"Обнародованные недавно пленки - по-новому фальсифицированный монтаж. Что, в сущности, было обнародовано? Вырванные из контекста слова и фразы, смонтированные отрывки высказываний людей, голоса которых приписывают мне и моим коллегам. Никаких противоправных и незаконных действий в том, что было обнародовано органом предварительного расследования, нет и быть не может", - заявляет судья.

Он добавил, что не собирается уходить в отставку.

"Я не понимаю, на основании чего я должен уходить с поста? На основании сфальсифицированных аудиозаписей? Нет, я не планирую этого делать. В планах только отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля", - сообщил Вовк.

  • 17 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.
  • В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.
  • После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.
  • Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.
  • В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать