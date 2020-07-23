Когда президент поддается на давление террориста, это является свидетельством того, что мы не имеем профессиональных СБУ и МВД, - Княжицкий о переговорах Зеленского с луцким террористом

23 июля, 2020, 20:25

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что если президент поддается на давление террориста, это является свидетельством полной бездарности всех силовых органов страны

Об этом он заявил в эфире программы Говорит Большой Львов на Еспресо.TV .

По словам нардепа, когда президент Украины Владимир Зеленский записал видео и вел переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, то он поддался на давление нападавшего.

"Меня поразило это обращение президента. Оно показывает всю несостоятельность того, во что превратилась наша страна. Результат, когда президент поддается на давление террориста, является свидетельством того, что мы не имеем ни профессиональных СБУ, ни МВД. Я считаю, что это свидетельство полной бездарности всех силовых органов, а возможно, это бездарность ради пиара. Потому что у нас привыкли, что если у нас солнышко светит, то благодаря Владимиру Александровичу. если шоу не происходило, то благодаря Владимиру Александровичу. гривню сдержали - ему благодаря. Отпустили - ему благодаря . Потому что это единственный способ пиара. Кто-то гениальный придумал такой нелепый пиар, который выставляет президента страны в таком слабом свете, - подчеркнул Княжицкий.

По словам нардепа, Зеленский выглядит как президент слабой, ни на что не способной страны. Где нет ни СБУ, ни полиции, ни тех, кто за это отвечает.

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