Зеленский говорил с луцким террористом, - Мендель

21 июля, 2020, 21:39

Об этом рассказала пресс-секретарка Зеленского Юлия Мендель в комментарии УП

"Благодаря разговору Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сказала она.