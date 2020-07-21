Зеленский говорил с луцким террористом, - Мендель
21 июля, 2020, 21:39
Президент Владимир Зеленский разговаривал с человеком, который удерживает заложников в Луцке
Об этом рассказала пресс-секретарка Зеленского Юлия Мендель в комментарии УП
"Благодаря разговору Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сказала она.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований террориста, захвативший автобус в Луцке.
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