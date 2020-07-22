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Espreso.tvОбществоНа случай сообщников и взрывчатки: правоохранители объяснили использование БТР и светошумовой гранаты после задержания "луцкого террориста"

На случай сообщников и взрывчатки: правоохранители объяснили использование БТР и светошумовой гранаты после задержания "луцкого террориста"

В СБУ и Нацполиции назвали причины применения БТРа и светошумовой гранаты во время задержания нападающего в Луцке

Об этом заявил начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков на брифинге.

"Учитывая, что велся переговорный процесс, который остался вне камер и видео, которое публиковалось, было ограничено только автобусом и террористом, вы не видели, как на расстоянии велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство, согласно нашим договоренностям ", - сказал он.

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Он добавил, что замглавы Нацполиции Коваль и сотрудник СБУ подошли к нему для того, чтобы избежать возможных жертв в автобусе.

"Эта задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не потому, что это был театр", - сказал Данюков.

Относительно применения БТРа, он ответил: "Надо было перекрыть от возможных посягательств с другой стороны, потому что мы не знали, есть ли сообщники на площади. Потому что это была операция".

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