На случай сообщников и взрывчатки: правоохранители объяснили использование БТР и светошумовой гранаты после задержания "луцкого террориста"
Об этом заявил начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков на брифинге.
"Учитывая, что велся переговорный процесс, который остался вне камер и видео, которое публиковалось, было ограничено только автобусом и террористом, вы не видели, как на расстоянии велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство, согласно нашим договоренностям ", - сказал он.
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Он добавил, что замглавы Нацполиции Коваль и сотрудник СБУ подошли к нему для того, чтобы избежать возможных жертв в автобусе.
"Эта задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не потому, что это был театр", - сказал Данюков.
Относительно применения БТРа, он ответил: "Надо было перекрыть от возможных посягательств с другой стороны, потому что мы не знали, есть ли сообщники на площади. Потому что это была операция".
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены.
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