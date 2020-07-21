Оккупанты осквернили тело погибшего медика под Зайцевым, - СМИ
21 июля, 2020, 17:18
Российские оккупанты совершили надругательство над телом медика, погибшего возле Зайцевого
Об этом свидетельствуют имеющиеся фото в агентстве Укринформ .
"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя публиковать", - говорится в сообщении.
Тело было розпороте от таза к шее, после чего сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто трупными пятнами.
- Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Зайцевого
- 16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.
- Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.
- 17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.
- 17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.
- 17 июля во Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевой.
- Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.
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