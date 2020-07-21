Оккупанты осквернили тело погибшего медика под Зайцевым, - СМИ

21 июля, 2020, 17:18

Российские оккупанты совершили надругательство над телом медика, погибшего возле Зайцевого

Об этом свидетельствуют имеющиеся фото в агентстве Укринформ .

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя публиковать", - говорится в сообщении.

Тело было розпороте от таза к шее, после чего сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто трупными пятнами.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, который 13 июля погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве возле Зайцевого

16 июля в пресс-службе Военно-Морских сил назвали имя погибшего от взрыва мины во время выполнения боевой задачи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил , что гражданин его страны 13 июля погиб в зоне ООС.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

17 июля неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.

17 июля во Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир"), который погиб во время выполнения боевого задания в районе Зайцевой.

Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.