Один из захваченных в Луцке заложников смог позвонить жене, - СМИ

21 июля, 2020, 12:41

По словам журналиста, один из заложников смог позвонить жене и попросил вызвать полицию

Об этом рассказал корреспондент с места событий изданию " Под прицелом ".

Отмечается, что на месте происшествия находится жена одного из заложников. Она сообщает, что муж позвонил ей и попросил вызвать журналистов ТРК "Аверс" и полицию, а также сообщил, что они находятся в заложниках.

После чего, перезвонил и попроств больше с ним не связываться. Его вайбер тоже недоступен.

Как сообщается, родственники заложников также провел на месте ЧП.

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