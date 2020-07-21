Один из захваченных в Луцке заложников смог позвонить жене, - СМИ
21 июля, 2020, 12:41
По словам журналиста, один из заложников смог позвонить жене и попросил вызвать полицию
Об этом рассказал корреспондент с места событий изданию " Под прицелом ".
Отмечается, что на месте происшествия находится жена одного из заложников. Она сообщает, что муж позвонил ей и попросил вызвать журналистов ТРК "Аверс" и полицию, а также сообщил, что они находятся в заложниках.
После чего, перезвонил и попроств больше с ним не связываться. Его вайбер тоже недоступен.
Как сообщается, родственники заложников также провел на месте ЧП.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский .
- Нападающий оказался автором книги о "философии преступника".
- Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса
- На месте событий появилась бронетехника
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор