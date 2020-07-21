"Держу ход событий под личным контролем": Зеленский о стрельбе и захвате заложников в Луцке
21 июля, 2020, 11:48
В Луцке введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг" из-за инцидента в центре города, связанного с захватом автобуса
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram .
"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию" Заложник ", а СБУ ввела план" Бумеранг ", - отметил президент.
Он добавил, что делают все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
"Держу ход событий под личным контролем", - заметит Зеленский.
- Напомним, 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами.
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