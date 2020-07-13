Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей

13 июля, 2020, 19:52

Суд оставил под стражей подозреваемого в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк - главу Херсонской ОГА Владислава Мангера

Об этом сообщает hromadske .

Жалобу на содержание под стражей подали адвокаты Мангера, подчеркивая, что дело сфальсифицировано.

По мнению защиты, угрозы к одному из свидетелей, если и были, то не из-за Мангера.

Адвокаты предоставили обращение от 40 депутатов областного совета, и от Федерации бокса с просьбой не заключать Мангера.

Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству Екатерины Гандзюк СБУ.

Он отметил, что все доводы следствия основываются на показаниях "преступников, которые готовы на все, чтобы не сидеть".

Прокурор просил оставить Мангера под стражей, подчеркивая, что существовала реальная угроза жизни и здоровью свидетелей и поэтому они обратились в суд с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения.

По словам прокурора, угрозы свидетелям и их родственникам поступали через телефонные звонки, записки, словесно. Сами свидетели считают, что за этими угрозами стоит Мангер.