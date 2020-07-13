Дело Гандзюк: Мангера оставили под стражей
Об этом сообщает hromadske .
Жалобу на содержание под стражей подали адвокаты Мангера, подчеркивая, что дело сфальсифицировано.
По мнению защиты, угрозы к одному из свидетелей, если и были, то не из-за Мангера.
Адвокаты предоставили обращение от 40 депутатов областного совета, и от Федерации бокса с просьбой не заключать Мангера.
Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству Екатерины Гандзюк СБУ.
Он отметил, что все доводы следствия основываются на показаниях "преступников, которые готовы на все, чтобы не сидеть".
Прокурор просил оставить Мангера под стражей, подчеркивая, что существовала реальная угроза жизни и здоровью свидетелей и поэтому они обратились в суд с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения.
По словам прокурора, угрозы свидетелям и их родственникам поступали через телефонные звонки, записки, словесно. Сами свидетели считают, что за этими угрозами стоит Мангер.
- Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
- 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем.
- Печерский районный суд Киева принял решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.
- 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.
- 17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил об отводе судьи и покинул зал заседаний. Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.
- Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Печерский суд взял под стражу до 28 июля .
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