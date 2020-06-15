Дело Гандзюк: суд разрешил задержать Мангера для привода на заседание

15 июня, 2020, 20:39

Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание

Об этом сообщили в инициативе "Кто заказал Катю Ганздюк"

"В Печерском суде. Киева было вынесено решение о предоставлении разрешения на задержание Мангера с целью привода его на заседание", - говорится в сообщении.

Там добавили, что эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк.