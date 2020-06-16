"Мангера никто не отпускал", - активист Синицын рассказал о ходе суда по делу Гандзюк

16 июня, 2020, 17:14

16 июня в Печерском суде Киева продолжается рассмотрение меры пресечения для подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера

Об этом активист Роман Синицын рассказал в Facebook.

"Мангера пока никто не "отпускал", - отметил активист.

Он добавил, что пока суд рассматривает ходатайство защиты Мангера об отводе судьи.

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По словам Синицына, подозреваемый находится в машине перед зданием суда в окружении титушок.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на адвокатов Мангера, они находятся у райсуда и ждут, когда определится новый судья, который рассмотрит отвод. Они планируют ждать до 17 часов.

Отметим, что прокуроры ходатайствуют об избрании Мангеру меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем

Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание

16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставляют в суд

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