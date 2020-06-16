"Мангера никто не отпускал", - активист Синицын рассказал о ходе суда по делу Гандзюк
Об этом активист Роман Синицын рассказал в Facebook.
"Мангера пока никто не "отпускал", - отметил активист.
Он добавил, что пока суд рассматривает ходатайство защиты Мангера об отводе судьи.
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По словам Синицына, подозреваемый находится в машине перед зданием суда в окружении титушок.
Как отмечает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на адвокатов Мангера, они находятся у райсуда и ждут, когда определится новый судья, который рассмотрит отвод. Они планируют ждать до 17 часов.
Отметим, что прокуроры ходатайствуют об избрании Мангеру меры пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.
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