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Espreso.tvОбществоМангера задержали после заседания суда, - адвокат

Мангера задержали после заседания суда, - адвокат


фото: Rubryka
После заседания суда сотрудники СБУ задержали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк

Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Дмитрий Ильченко.

По словам другого адвоката Мурашкина, правоохранители якобы не предъявили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера, сообщает Укринформ.

Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ. Позже Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Мангеру.

Адвокат заявляет, что его клиента "украли" и завезли в "незаконное" СИЗО СБУ.

Отметим, что Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию Мангеру меры пресечения до 10:00 17 июня.

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  • 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
  • 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил , что его подзащитный не прибудет 15 июня по суду из-за проблем с сердцем.
  • Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью поводу его на заседание.
  • 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.
  • Мангер заявил об отводе судьи в предвзятости и покинул зал суда.
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