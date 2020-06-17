Мангера задержали после заседания суда, - адвокат

17 июня, 2020, 07:19

После заседания суда сотрудники СБУ задержали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк

Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Дмитрий Ильченко.

По словам другого адвоката Мурашкина, правоохранители якобы не предъявили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера, сообщает Укринформ.

Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ. Позже Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Мангеру.

Адвокат заявляет, что его клиента "украли" и завезли в "незаконное" СИЗО СБУ.

Отметим, что Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию Мангеру меры пресечения до 10:00 17 июня.

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