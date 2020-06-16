Убийство Гандзюк СБУ задержала Мангера, которого подозревают в заказе нападения

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"В настоящее время правоохранители доставляют его в г. Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Мангера задержали сегодня утром во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева принял 15 июня решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью поводу его на заседание.

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