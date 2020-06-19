Суд арестовал Мангера до 28 июля

19 июня, 2020, 08:12

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, Печерский суд взял под стражу до 28 июля

Возможности внести залог у подозреваемого не будет, сообщает hromadske.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский заявляли, что Мангер оказывал давление на двух свидетелей по делу. Это произошло после открытия стороне защиты материалов уголовного производства.

По словам обвинения, председатель облсовета делал это через других лиц, а не лично. Отмечается, что давление было в форме угроз во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Прокуратура отмечает, что Мангер давил на свидетеля Павла Пилипенко, который сейчас находится в изоляторе временного содержания СБУ. По информации СМИ, другой свидетель, на которого мог оказывать давление, - Сергей Брага. Он получил подозрение при участии в преступной группе еще одного фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского.

Мангер такие заявления прокуроров назвал неправдой. Он считает подозрение против себя сфальсифицированным.

Ожидали избрания меры пресечения Мангеру под судом активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и группа поддержки председателя Херсонского облсовета. У здания Печерского суда также присутствовали глава Временной следственной комиссии по нападениям на активистов Игорь Васильев и депутаты от "Слуги народа" Евгений Петруняк, Павел Фролов, Артем Дубнов. Защита считает это давлением на суд.

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