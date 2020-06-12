Дело Гандзюк: Мангера позволили принудительно привести в суд
12 июня, 2020, 15:30
Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк
Об этом сообщает hromadske .
В суд Мангер не явился, его адвокат не сообщил причину. По информации источников в прокуратуре, он якобы ушел на больничный.
11 июня подозреваемому Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд должен был рассматривать данное ходатайство.
- Суд продлил расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк по 29 июля в связи с появлением новых обстоятельств.
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