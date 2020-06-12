Дело Гандзюк: Мангера позволили принудительно привести в суд

12 июня, 2020, 15:30

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает hromadske .

В суд Мангер не явился, его адвокат не сообщил причину. По информации источников в прокуратуре, он якобы ушел на больничный.

11 июня подозреваемому Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд должен был рассматривать данное ходатайство.