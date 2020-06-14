Дело Гандзюк: Адвокат заявил, что Мангер не прибудет в суд из-за проблем с сердцем

14 июня, 2020, 18:24

Адвокат подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем

Об этом адвокат Дмитрий Ильченко сообщил в комментарии hromadske.

"Сегодня состоялось такое следственное действие, как попытка привода. Два работника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру решение о том, что он обязан прибыть завтра в суд, а они обязаны его сопровождать. Мангер сообщил, что не может физически доехать до Киева, после чего полиция обратилась к врачу ", - сказал Ильченко.

Адвокат отметил, что врач выдал справку о том, что состояние Мангера тяжелый стабильный, и он не успевает приехать из-за возможного ухудшения самочувствия.

По словам адвоката, Мангер хочет присутствовать на судебном заседании, и как только врачи ему разрешат - приедет в Киев.

"Врачи отмечают, что если никаких осложнений не произойдет, то это может занять до одной недели", - добавил Ильченко.

Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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