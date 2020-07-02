Журналистам "слили" якобы темники "Слуги народа" об отставке Смолия

2 июля, 2020, 14:18

2 июля журналистам "слили" якобы заготовки для партии "Слуга народа" для ответов на основные тезисы противников отставки Смолия с должности главы Нацбанка Украины

О якобы методичке по реакции партии "Слуга народа" отставки главы НБУ Якова Смолия рассказали в "Бабеле".

В якобы "месседж-боксе" "слуг" речь идет о том, что вероятная отставка главы Нацбанка - это не попытка "сделать приятное" бизнесмену Игорю Коломойскому, уровень аргументации оппонентов - вызывает "стыд", а сравнение Украины с Венесуэлой и Ливаном - безосновательны.

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В документе приведены основные аргументы противников отставки главы НБУ и возможные ответы на них.

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Основными аргументами против отставки Смолия названы:

отказ сотрудничества МВФ с Украиной сравнение Украины с Венесуэлой и Ливаном - национальное банкротство категоричная реакция Запада против отставки Смолия отставка Смолия - попытка включить печатный станок Смолий противостоял Коломойскому Нацбанк был оплотом стабильности - теперь его уничтожают вместо Смолия назначат "послушного" исполнителя

В документе, обнародованном журналистами, обнародованы якобы заготовки ответов для депутатов "Слуги народа" на эти вопросы.

Документ - Бабель :

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Ранее финкомитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александр Дубинский.

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