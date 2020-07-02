Журналистам "слили" якобы темники "Слуги народа" об отставке Смолия
О якобы методичке по реакции партии "Слуга народа" отставки главы НБУ Якова Смолия рассказали в "Бабеле".
В якобы "месседж-боксе" "слуг" речь идет о том, что вероятная отставка главы Нацбанка - это не попытка "сделать приятное" бизнесмену Игорю Коломойскому, уровень аргументации оппонентов - вызывает "стыд", а сравнение Украины с Венесуэлой и Ливаном - безосновательны.
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В документе приведены основные аргументы противников отставки главы НБУ и возможные ответы на них.
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Основными аргументами против отставки Смолия названы:
- отказ сотрудничества МВФ с Украиной
- сравнение Украины с Венесуэлой и Ливаном - национальное банкротство
- категоричная реакция Запада против отставки Смолия
- отставка Смолия - попытка включить печатный станок
- Смолий противостоял Коломойскому
- Нацбанк был оплотом стабильности - теперь его уничтожают
- вместо Смолия назначат "послушного" исполнителя
В документе, обнародованном журналистами, обнародованы якобы заготовки ответов для депутатов "Слуги народа" на эти вопросы.
Документ - Бабель :
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Ранее финкомитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александр Дубинский.
- Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
- Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины через проект постановления Дубинского
- 2 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия
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