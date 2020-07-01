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Espreso.tvОбществоДело против Порошенко: рассмотрение перенесли на 8 июля

Дело против Порошенко: рассмотрение перенесли на 8 июля

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Судья перенес рассмотрение на 8 июля на 11:00.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.
  • Напомним, 1 июля народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.
  • В ГБР заявили, что Порошенко на допросе отказался давать показания.
  • Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили отвод группе прокуроров.
  • Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
  • Офис генпрокурора просил выбрать пятом президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
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