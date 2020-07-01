В ГБР заявили, что Порошенко на допросе отказался давать показания

1 июля, 2020, 15:10

Об этом заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, передает Интерфакс-Украина .

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручали повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - рассказал Приймачок.

Однако, по его словам, Порошенко было сообщено о необходимости прибытия к следователю.

"Защитнику подозреваемого вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в указанном уголовном производстве", - добавил он.

Начальник отдела ГСУ ГБР уточнил, что ходатайство о продлении сроков предварительного расследования до шести месяцев Печерский районный суд рассмотрит отдельно от ходатайства об избрании меры пресечения.