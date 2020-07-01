"Они обвиняют меня в приказе о контрнаступлении, я признаю эту вину!" - Порошенко пришел на допрос в ГБР

1 июля, 2020, 12:46

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил под стенами ГБР, передает Еспресо.TV .

"Мы все знаем, что речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о добровольцах, волонтерах, им есть дела. И желание осудить. Они пытаются расправиться с Марусей Звиробий, они пытаются расправиться с Рифмастером, они пытаются расправиться с Таней Черновол . Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, виноваты только в том, что они очень любят Украину, и они готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся. Политика новых лиц потерпела сокрушительный крах. Тотальная деградация, некомпетентность власти привела к тому, что страна на сегодняшний день не способна сопротивляться агрессору, потому что они разрушают армию. Сегодня первое, что они хотят сокращать, - это наша армия. сокращать десантно-штурмовые войска, сокращать морскую пехоту, сокращать истребительные эскадрильи воздушных сил. Армия им тоже мешает " , - отметил Порошенко.

По словам пёятого президента, действующая власть оказалась абсолютно несостоятельной защитить страну от коронавируса:

"Тысячи врачей заболели, потому что они продали маски и костюмы в Россию. Деньги украли. На сегодняшний день, когда мы поставили вопрос о защите медиков, они обманули их, сказав, что мы будем выплачивать тогда, когда они станут инвалидами. От коронавируса не становятся инвалидами, от коронавируса умирают "

"Они сорвали стоп-кран в экономике, а сами сидели по Велюрам, за кофе в Хмельницком и по ресторанам в Днепре, потому что закон не для них. Они богоизбранные. Так вот, эти кварталовские штучки в Украине не проходят. И мы твердо требуем, что мы с вами, неравнодушные, мы с вами защитим Украину ", - подчеркнул политик.

Порошенко подчеркнул, что его оппоненты думали, что им легко будет через шоу посадить патриотов Украины.

"Не получилось! Посмотрите, какие обвинения они предоставляют мне, пятому президенту Украины, Верховному Главнокомандующему, во время тяжелых дней войны! Первое, они обвиняют меня, что я как Верховный Главнокомандующий в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление Вооруженных Сил Украины, освободив две трети оккупированного Донбасса! Пишите: я признаю эту вину!. Более того, я горжусь ею! они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям Украины двигаться через украинский керченский пролив в украинском Азовское море для того, чтобы защитить украинские города Мариуполь и Бердянск с моря !. Пишите: я признаю эту вину и горжусь ею! " - сказал Петр Порошенко.

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