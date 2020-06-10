ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко, адвокат Новиков отрицал получение уведомления
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
"Прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко", - говорится в сообщении.
На данный момент информации о деле или статье по подозрению нет.
ОБНОВЛЕНО.
В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал другую версию в трансляции "Европейской Солидарности".
"Допрос не состоялся. Пытались вручить Порошенко подозрение. Еще до того, как начался допрос, к нам подошел представитель Офиса генпрокурора, не представился. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР", - отметил адвокат.
В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
По словам защитников Порошенко, по закону подозрение народному депутату должна была вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Поскольку это пыталось сделать неуполномоченное лицо, Порошенко покинул здание ГБР.
- 4 июня 2020 г. Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят