10 июня, 2020, 12:01

В Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко", - говорится в сообщении.

На данный момент информации о деле или статье по подозрению нет.

ОБНОВЛЕНО.

В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал другую версию в трансляции "Европейской Солидарности".

"Допрос не состоялся. Пытались вручить Порошенко подозрение. Еще до того, как начался допрос, к нам подошел представитель Офиса генпрокурора, не представился. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР", - отметил адвокат.

В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

По словам защитников Порошенко, по закону подозрение народному депутату должна была вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Поскольку это пыталось сделать неуполномоченное лицо, Порошенко покинул здание ГБР.