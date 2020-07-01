Адвокаты Порошенко заявили об отводе группе прокуроров
1 июля, 2020, 14:47
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко после начала заседания по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки заявил об отводе группе прокуроров
Передает Еспресо.TV .
Защита Порошенко настаивает на том, что ему было неправильно сообщено о подозрении, а соответственно он якобы не имеет статуса подозреваемого.
Судья Вовк, рассматривающий дело, заявил, что имеет полномочия отвести только тех прокуроров, которые присутствовали на заседании. На это адвокат сказал, что всех указанных прокуроров можно вызвать в зал суда.
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- Напомним, 1 июля народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР .
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