Адвокаты Порошенко заявили об отводе группе прокуроров

Передает Еспресо.TV .

Защита Порошенко настаивает на том, что ему было неправильно сообщено о подозрении, а соответственно он якобы не имеет статуса подозреваемого.

Судья Вовк, рассматривающий дело, заявил, что имеет полномочия отвести только тех прокуроров, которые присутствовали на заседании. На это адвокат сказал, что всех указанных прокуроров можно вызвать в зал суда.

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