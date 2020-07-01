 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдвокаты Порошенко заявили об отводе группе прокуроров

Адвокаты Порошенко заявили об отводе группе прокуроров


фото: reuters
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко после начала заседания по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки заявил об отводе группе прокуроров

Передает Еспресо.TV .

Защита Порошенко настаивает на том, что ему было неправильно сообщено о подозрении, а соответственно он якобы не имеет статуса подозреваемого.

Судья Вовк, рассматривающий дело, заявил, что имеет полномочия отвести только тех прокуроров, которые присутствовали на заседании. На это адвокат сказал, что всех указанных прокуроров можно вызвать в зал суда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 июля, 2020 среда

больше новостей

1 июля, 2020 среда

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать