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Espreso.tvОбществоДело против Порошенко: прокуроры просят применить личное обязательство до 10 июля

Дело против Порошенко: прокуроры просят применить личное обязательство до 10 июля


фото: reuters
Офис генпрокурора просит избрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля

Об этом сообщает УП.

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020", - заявил прокурор.

10 июля заканчивается срок расследования дела по Порошенко.

В то же время, уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования. В ходатайстве просят продлить срок до 6 месяцев, его должен рассмотреть суд отдельно от рассмотрения меры пресечения.

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