Дело против Порошенко: прокуроры просят применить личное обязательство до 10 июля
1 июля, 2020, 17:32
Офис генпрокурора просит избрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля
Об этом сообщает УП.
"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020", - заявил прокурор.
10 июля заканчивается срок расследования дела по Порошенко.
В то же время, уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования. В ходатайстве просят продлить срок до 6 месяцев, его должен рассмотреть суд отдельно от рассмотрения меры пресечения.
- Напомним, 1 июля народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.
- В ГБР заявили, что Порошенко на допросе отказался давать показания.
- Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили отвод группе прокуроров.
- Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
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