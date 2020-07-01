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Espreso.tvОбществоСудья Вовк отказал защите Порошенко в отводе группы прокуроров

Судья Вовк отказал защите Порошенко в отводе группы прокуроров


фото: eurosolidarity.org
Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Судья Вовк отказал в отводе группы обвинения", - написал нардеп.

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