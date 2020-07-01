Судья Вовк отказал защите Порошенко в отводе группы прокуроров
1 июля, 2020, 15:55
Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Судья Вовк отказал в отводе группы обвинения", - написал нардеп.
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- Напомним, 1 июля народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.
- Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили об отводе группе прокуроров.
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