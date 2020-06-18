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Espreso.tvОбществоСуд над Порошенко: рассмотрение перенесли на 1 июля

Суд над Порошенко: рассмотрение перенесли на 1 июля


фото: reuters
Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Заседание перенесено на 14:00 1 июля.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Пятый президент Петр Порошенко заявил, что когда он с адвокатами приехал в ОГПУ получить подозрение, то генеральный прокурор Ирина Венедиктова убежала.
  • 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства до 30 июля 2020 года.

 

 

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