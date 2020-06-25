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Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: отдел полиции ликвидируют 25 июля, - СМИ

Изнасилование в Кагарлыке: отдел полиции ликвидируют 25 июля, - СМИ

После изнасилования в Кагарлыке Киевской области местный отдел полиции окончательно ликвидируют 25 июля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в областной полиции.

По данным источника, участок в Кагарлыке еще месяц официально будет работать.

"Но 25 июня в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлицком, - ред.) районе", - отметил источник.

Также он отметил, что после ликвидации на звонки жителей Кагарлыка будет реагировать Обуховский отдел полиции (40 км от города)

  • Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что  полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
  • 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции.
  • Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
  • 4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции
  • Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участок.
  • Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
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