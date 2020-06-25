Изнасилование в Кагарлыке: отдел полиции ликвидируют 25 июля, - СМИ
25 июня, 2020, 16:48
После изнасилования в Кагарлыке Киевской области местный отдел полиции окончательно ликвидируют 25 июля
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в областной полиции.
По данным источника, участок в Кагарлыке еще месяц официально будет работать.
"Но 25 июня в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлицком, - ред.) районе", - отметил источник.
Также он отметил, что после ликвидации на звонки жителей Кагарлыка будет реагировать Обуховский отдел полиции (40 км от города)
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- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
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