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Espreso.tvОбществоСуд над Омеляном: прокуратура просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства

Суд над Омеляном: прокуратура просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства


фото: glavcom
25 июня в Высшем антикоррупционном суде экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну прокурор САП просит избрать меру пресечения в виде личного обязательства

Об этом сообщает Укринформ.

"Омеляну сообщено о подозрении. В связи с этим мы обращаемся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", - объявила прокурор.

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Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 июня сотрудники ГБР пришли с обыском в дом, где живет эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян со своей семьей.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал обыск в арендованном им доме "приветом" от президента Украины Владимира Зеленского, обвинив главу государства в давлении на политических оппонентов.

ГБР сообщил, что обыск в доме, который арендует семья экс-министр инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся в деле убийства журналиста Василия Сергиенко.

Отметим, сам экс-министр Омелян после вручения подозрения отметил, что благодаря снижению портовых сборов морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

  • 19 июня в НАБУ заявили, что действия эксминистр инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.
  • Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является не случайными.

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