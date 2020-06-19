"Зеленский обзвонил правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна": экс-министр инфраструктуры о подозрении от НАБУ

19 июня, 2020, 16:08

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Я всегда старался быть объективным к НАБУ, несмотря на то, что они уже вели одно дело. То есть, я у них единственный любимый министр, которого они расследовали со времен студенческой жизни. В данном случае это просто шок. И это полная правовая бессмыслица. Это не только моя позиция, это позиция адвокатов, позиция бизнеса. Сейчас, в ближайшее время, прозвучат заявления от профильных ассоциаций. И на самом деле это удар по самому правительству", - сказал Омелян.

Он отметил, что это было не его единоличное решение снижать портовые тарифы и сборы.

"Это было коллегиальное решение Кабинета министров. На самом деле, портовые тарифы и сборы надо снижать дальше, потому что они в два-три раза выше мировых. Украинские порты неконкурентны. Особенно с российскими портами в Черноморском регионе. Я очень надеюсь, что НАБУ не работает на Россию и не хочет, чтобы снова грузопоток шел в российские порты, минуя украинские", - сообщил Емельян.

По словам экс-министра, если бы это было дело не против него лично, а было бы твердое убеждение, что есть ущерб в госбюджет, то давно должен быть соответствующий иск со стороны антикоррупционного прокурора в суд с требованием отменить решение правительства, отменить приказ министерства, вернуть ставку на предыдущий размер.

"То есть, увеличить ее на 20%. Этого не было сделано. Есть одно - дело против меня. Это дело должно былоьы быть публичным в прошлую пятницу. Я так понимаю, господин Зеленский в своей традиционной манере обзвонил все правоохранительные органы с указанием на прошлой неделе "мочить Омеляна". Потому что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ не случайно. Только после того, как обыски ГБР получили публичный резонанс, НАБУ перенесло сообщение с прошлой пятницы на эту", - отметил Емельян.

Он добавил, что сегодня НАБУ с нарушением всей процедуры и требований законодательства пыталось вручить мне подозрение.

"Мы будем квалифицировать действия детектива. Я надеюсь, что превышенные ним служебные обязанности тоже будут зафиксированы", - сказал Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 июня сотрудники ГБР пришли с обыском в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей семьей.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал обыск в арендованном им доме "приветом" от президента Украины Владимира Зеленского, обвинив главу государства в давлении на политических оппонентов.

ГБР сообщил, что обыск в доме, который арендует семья экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся по делу убийства журналиста Василия Сергиенко.

Отметим, сам экс-министр Омелян после вручения подозрения отметил, что благодаря снижению портовых сборов морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

19 июня в НАБУ заявили, что действия экс-министра инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.

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