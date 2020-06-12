"Вы таки полный совок": Омелян обратился к Зеленскому в связи с обысками
Об этом Омелян написал в Facebook.
"Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большие поздравления! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов", - написал Омелян.
Экс-министр отметил, что во время обысков претензий именно к нему формально не предъявляли.
"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было. О таких лихих 90-х говорил Зеленский? С таким основанием завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками", - добавил Омелян.
- Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 июня сотрудники ГБР пришли с обыском в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей семьей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-