"Вы таки полный совок": Омелян обратился к Зеленскому в связи с обысками

12 июня, 2020, 11:48

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал обыск в арендованном им доме "приветом" от президента Украины Владимира Зеленского, обвинив главу государства в давлении на политических оппонентов

Об этом Омелян написал в Facebook.

"Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду! Мои дети и жена передают Вашей семье большие поздравления! Вы же полный совок, сражаетесь даже с семьями своих политических оппонентов", - написал Омелян.

Экс-министр отметил, что во время обысков претензий именно к нему формально не предъявляли.

"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было. О таких лихих 90-х говорил Зеленский? С таким основанием завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками", - добавил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 июня сотрудники ГБР пришли с обыском в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей семьей.

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