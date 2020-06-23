23 июня, 2020, 17:37

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что экспертизы по делу, которое против него открыло НАБУ, были проведены за пять дней, три из которых были выходными

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Было видно невооруженным глазом, что это дело делалось на скорую руку. Забавно, что даже экспертизы по этому делу были проведены за пять дней, три из которых были выходными. То есть, с одной стороны, когда расследуются такие резонансные дела, такие как бизнес-окружение президента Украины, то красиво рассказывают, что экспертизы занимают годы, все очень сложно, все очень непросто. А если нужно, то оказывается, что экспертизу можно сделать за 2 рабочих дня", - сказал Омелян.

По словам экс-министра, дело, которое против него открыло НАБУ, абсурдно.

"Это первый раз, когда натягивают черт знает что на здоровую голову. Оно не держится кучи. Очевидно, что юридически мы сделали все правильно. Очевидно, что это коллегиальное решение Кабмина, которое было имплементировано. Именно Министерство финансов отвечает за формирование и представление проекта государственного бюджета в ВР. Поэтому Министерство инфраструктуры здесь не причем. Мы выполняли поручение Кабмина", - сообщил Омелян.

Он отметил, что дело против него это плохой сигнал к любым изменениям по дерегуляции, либерализации, уменьшению налогового давления или созданию каких-либо льгот для населения или бизнеса.

"После этого "дела Омеляна" ни один чиновник, я могу гарантировать, на такое не пойдет. Он будет ссылаться на мой прецедент. Очень печально, что НАБУ стало просто инструментом для выполнения прихотей нынешнего президента для преследования оппозиции. Но я думаю, что мы победим. А те, кто выполняет преступные указания и те, кто их дает, закончат свою жизнь в тюрьме", - отметил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 июня сотрудники ГБР пришли с обыском в дом, где живет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей семьей.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал обыск в арендованном им доме "приветом" от президента Украины Владимира Зеленского, обвинив главу государства в давлении на политических оппонентов.

ГБР сообщил, что обыск в доме, который арендует семья экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся по делу убийства журналиста Василия Сергиенко.

Отметим, сам экс-министр Омелян после вручения подозрения отметил, что благодаря снижению портовых сборов морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

19 июня в НАБУ заявили, что действия экс-министра инфраструктуры Омелян по снижению портовых сборов квалифицированы по ч.2 ст.211 УК.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является неслучайным.

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