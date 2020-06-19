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Espreso.tvОбществоВызвали в НАБУ в качестве свидетеля, пытаются вручить подозрение, - Омелян

Вызвали в НАБУ в качестве свидетеля, пытаются вручить подозрение, - Омелян


фото: glavcom
19 июня эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ему пытаются вручить подозрение, аргументируя его тем, что уменьшение портовых сборов правительством привело к сокращению поступлений в бюджет

Об этом бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook.

"В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по заниженным правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро / грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис! " - сообщил эксминистр.

Он отметил, что допрос перенесли на 19 июня, в связи с обысками ГБР в его доме.

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"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству", - отметил Омелян.

"Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвинено во вредительстве", - прокомментировал экс-министр инфраструктуры.

  • Напомним, в ГБР назвали причиной обысков в доме экс-министра Омеляна расследование по делу убийства журналиста Василия Сергиенко

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