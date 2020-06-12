ГБР прокомментировал обыск в доме, где живет экс-министр инфраструктуры Омелян с семьей

12 июня, 2020, 14:41

Обыск в доме, который арендует семья экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся по делу убийства журналиста Василия Сергиенко

Об этом сообщили в комментарии Укринформу в Государственном бюро расследований.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 г. в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов членов "Партии регионов", - отметили в ведомстве.