ГБР прокомментировал обыск в доме, где живет экс-министр инфраструктуры Омелян с семьей
12 июня, 2020, 14:41
Обыск в доме, который арендует семья экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся по делу убийства журналиста Василия Сергиенко
Об этом сообщили в комментарии Укринформу в Государственном бюро расследований.
"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 г. в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по месту жительства одного из народных депутатов прошлых созывов членов "Партии регионов", - отметили в ведомстве.
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